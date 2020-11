Perugia-Padova 3-0, le pagelle del Grifo: Sgarbi di tacco, Bianchimano show

Le pagelle del Grifo dopo il 3-0 rifilato al Padova nel big-match della 10ª giornata giocato al Curi, che ha permesso al Perugia di Fabio Caserta di agganciare proprio i veneti in vetta alla classifica nonostante l'emergenza dovuta al Covid e agli infortuni (out Negro, Crialese, Kouan, Konate, Elia e Minesso).

FULIGNATI 6 Primo tempo da spettatore, è attento in avvio di ripresa sul sinistro di Germano e per sporcarsi di nuovo i guanti deve aspettare il 73', quando alza la palla sopra la traversa su una conclusione dalla distanza di Ronaldo.

SGARBI 7 Attento e concentrato in fase difensiva, al 24' per poco non trova il lancio giusto per Bianchimano, anticipato in uscita dal portiere. La sua firma sul match la mette però al 55', quando di tacco su azione da corner sblocca la gara spianando al Grifo la strada per la vetta. "Un gol che dedico a mia nonna - ha detto dopo la partita -, che è morta qualche tempo fa e non ho potuto rivedere, perché ero a Perugia in quarantena".

ANGELLA 7 Qualche minuto per smaltire la ruggine dovuta all'assenza forzata e torna presto padrone di una difesa che guida alla perfezione. E quando il Padova cerca di alzare il pallone nell'area biancorossa, per vie centrali o dalle fasce, lui è sempre al posto giusto.

MONACO 7 Lascia al rientrante Angella la guida e torna sul centrosinistra, con compiti di marcatura che assolve senza mai perdere la concentrazione e le distanze. Al 18' è così puntuale la diagonale con cui sbarra la strada a Nicastro, lanciato da una sponda di Soleri. Con l'ex grifone ingaggia un corpo a corpo che gli costa il giallo nella ripresa (61'), ma che alla fine lo vede uscire vincitore.

