"Blue is back", ecco le nuove maglie del Grifo: "Ispirate ai 115 anni di storia del club"

'Blue is back', così il Perugia presenta sui suoi canali social le nuove maglie ufficiali per la prossima stagione in cui il Grifo cercherà l'immediato riscatto dopo l'amara retrocessione in Serie C. Tra le divise, prodotte dalla 'Frankie Garage' del presidente Massimiliano Santopadre, ce n'è infatti una blu che affianca quelle classiche, una rossa e una bianca (da venerdì 25 disponibile saranno disponibili per l’acquisto sia online che presso l’A.C. Perugia Store allo stadio R. Curi). "Sono ispirate ai 115 anni di storia del Club biancorosso - spiega intanto la società in una nota pubblicata sul sito ufficiale -. Il marchio '115' è posizionato al centro del petto per celebrare e ricordare la meravigliosa e lunga storia dell’A.C. Perugia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I COLORI - "Classica la colorazione della prima maglia - spiega ancora il club - rossa con dettagli bianchi a contrasto, e il nuovo il collo ha un importante richiamo storico: non più il collo a polo, ma uno scollo a V formato dalla sovrapposizione della costina, come quello della stagione del 1987-1988 del Perugia di Ravanelli, tipologia di collo tornato di tendenza sulle maglie da calcio degli ultimi anni. Il fit è più aderente, ma maggiore è l’elasticità grazie al nuovo tessuto utilizzato. Il pattern inciso a caldo celebra anch’esso il traguardo dei 115 anni della società umbra e le righe verticali che lo contengono sono un ricordo delle maglie della stagione 1920-1921 del primo dopoguerra. La seconda maglia bianca come da tradizione mentre la terza maglia rappresenta la vera grande novità con colorazione blu, molto utilizzata nella storia dell’A.C. Perugia, e rifiniture color oro".