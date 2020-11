Serie C, Perugia-Gubbio: cambia l'orario, il 'derby' anticipato al pomeriggio

Reduce dal 'tour de force' dell'ultima settimana, con tre gare giocate, il Perugia ha ora qualche giorno per preparare la prossima sfida contro il Gubbio.

Un match, quello valido per la 12ª giornata, che non si giocherà in notturna come era previsto e verrà anticipato di qualche ora. "La Lega Pro - si legge in una nota del club biancorosso -, con comunicato n. 168, ha disposto la variazione di orario per la gara Perugia-Gubbio, 12^ giornata di campionato. Inizialmente programmata per le 20:45 la partita si giocherà alle ore 15 sempre di sabato 21 novembre allo stadio Renato Curi".