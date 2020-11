Perugia-Gubbio 0-0, Caserta 'assolve' il Grifo: "Creato tanto e lottato, non sono preoccupato"

Secondo pareggio di fila a reti bianche per il Perugia, che nel 'derby' contro il Gubbio al Curi (anticipo della 12ª giornata del girone B di Serie C) non è riuscito ad andare al di là dello 0-0, fallendo così il momentaneo sorpasso in vetta alla capolista Padova (ora a +1 sul Grifo).

"Non sono preoccupato - spiega Fabio Caserta dopo il match ai microfoni di 'Umbria Tv' -. Nel calcio ci sono dei periodi in cui segni creando due palle gol e altri in cui ne ha anche di più ma il gol non arriva. Oggi abbiamo creato tanto e concesso poco, mi dispiace un po' per questo ma dobbiamo continuare a lavorare così, perché credo che sia la strada giusta". Poi la replica a chi gli 'rimprovera' un undici inizialmente troppo difensivo, con MInesso a ridosso di un Melchiorri schierato come unica punta di ruolo: "Minesso in quella posizione ci ha già giocato in passato e ha fatto una grande partita, sapevo che aveva solo 50-60 minuti nelle gambe e così ho messo Bianchimano nel finale".

E quando gli dicono che Torrente ha visto un rigore sul contatto tra Rosi e Oukhadda nel cuore della ripresa, l'allenatore risponde così: "Io non l'ho visto e non mi va di parlare di un episodio, preferisco giudicare l'intera partita - dice Caserta -. Nel primo tempo abbiamo forzato un po' troppo le giocate, poi nella ripresa anche ci abbiamo ripovato ma certe gare se non le sblocchi poi diventa difficile. La squadra però ha dato tutto e lottato come le chiedo, quindi sono soddisfatto. Ora pensiamo alla prossima trasferta sul campo del Sudtirol".