Perugia-Fano, Caserta cala subito il jolly Elia: "Ha qualità importanti"

Non c'è più tempo per recriminare dopo l'amara retrocessione di agosto, perché il Grifo del nuovo tecnico Fabio Caserta torna in campo per il debutto in campionato e dovrà cercare di fare subito punti per iniziare la rincorsa a quella Serie B persa poco più di un mese fa. Domani al Curi (ore 17) arriva il Fano e si inizierà a fare sul serio.

C'è emozione da parte mia - spiega l'ex allenatore della Juve Stabia che in biancorosso ha preso il posto di Massimo Oddo -. Insieme alla squadra ho voglia di partire bene, anche se il gruppo è ancora in fase di costruzione e manca qualcosa. In questi giorni ho notato voglia e determinazione, anche se avvio di stagione abbiamo avuto difficoltà. Una situazione comune a tanti, con un calciomercato un po' anomalo, ma ora dobbiamo pensare alla parita di domani e all'inizio di un nuovo campionato".

Voglia e determinazione che non mancano anche ai reduci della retrocessione: "Voglio ringraziare chi è rimasto - ha detto Caserta - perché tutti si sono messi a disposizione e dato la massima disponibilità nel lavoro sul campo, cosa non scontata dopo una stagione come quella passata. Hanno tutti voglia di rimettersi in discussione, per riscattarsi a livello personale e di collettivo. Il mercato? Ci siamo confrontati con la società, che sa dove intervenire per completare la rosa". E se qualcuno potrebbe ancora partitre !questo - assicura ancora l'allenatore - non influirà sulle scelte di formazione, che farò solo sulla base di quanto visto negli allenamenti".

Qualche timore sulla condizione fisica del Grifo, partito in ritardo rispetto alle altre squadra a causa del falso allarme Covid nei giorni del raduno e con un test appena sulle gambe (l'amichevole vinta 1-0 con la Fermana a Cascia). "Dal punto di vista fisico loro hanno qualche giorno in più di preparazione - spiega Caserta - e chi giocherà contro di noi darà comunque sempre qualcosa in più, perché Perugia è una piazza importante e gli avversari avranno tanti stimoli. Spero che la squadra abbia già memorizzato alcuni aspetti tattici e che faccia una buona partita".

Si parla poi dell'ultimo arrivato Elia, jolly di fascia arrivato ieri dall'Atalanta (prestito annuale con diritto di opzione e contropzione) e reduce da due stagioni alla Juve Stabia alle dipendenze proprio di Caserta: "È un calciatore molto duttile che può fare più ruoli, anche il terzino perché è dotato di buona gamba e si sacrifica tantissimo per la squadra. A livello fisico non so come sta perché è arrivato oggi e di certo non avrà 90', ma già averlo disponibile è molto importante. Sono convinto che ci darà una grossa mano e si metterà a disposizione della squadra: ha qualità importanti".

Rosi intanto, che non è al meglio, sarà ancora il capitano: "IEri si è allenato con noi e speriamo di poterlo utilizzare anche per una parte di gara. La fascia? Non vedo perché cambiare anche se per me tutti debbono sentirsi capitani e cercare di determinare in partita ma soprattutto in allenamento. Cosa mi aspetto dal match contro il Fano? Mi auguro che sia una grandissima prestazione anche se è diifcile nelle condizioni attuali".

Chiusura sull'ambiente, deluso dopo la retrocessione, e sui tifosi: "Non mi aspettavo ovviamente di trovare un ambiente positivo, dovremo essere bravi noi a riportare entusiasmo:non davanti a un microfono e a chiacchiere, ma con le prestazioni e lottando in ogni partita. Se riusciamo a fare il campionato che merita questa piazza la gente tornerà dalla nostra piazza. A Castellammare mi sono fatto apprezzare per l'impegno sia da calciatore che da tecnico e spero di fare altrettanto qui, trasmettendo la mia voglia ai calciatori. Ancora conosco poco i tifosi del Perugia ma sono convinto che quello che vogliono vedere è l'impegni, la voglia di lottare. Questo, insieme ai risultati, può permetterci di riportarli dalla nostra parte".