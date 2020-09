Serie C, Perugia: il programma fino alla 7ª giornata. E al Curi stanno per tornare i tifosi

Il Perugia farà il suo esordio nel campionato di Serie C al Curi contro il Fano domenica 27 settembre alle ore 17.30. È stato ufficializzatooggi il programma delle prima sette giornate di campionato, con il Grifo a caccia dell'immediato riscatto nel girone B dopo l'amara retrocessione di agosto. Il successivo 'derby' sul campo dell'Arezzo è invace fissato per lunedì 5 ottobre (ore 20.45).

IL CALENDARIO DEL GRIFO FINO ALLA 7ª:

1ª giornata - Perugia-Fano (domenica 27 settembre, ore 17.30)

2ª giornata - Arezzo-Perugia (lunedì 5 ottobre, ore 20.45)

3ª giornata - Perugia-Cesena (giovedì 8 ottobre, ore 20.45)

4ª giornata - Mantova-Perugia (domenica 11 ottobre, ore 15)

5ª giornata - Perugia-Fermana (domenica 18 ottobre, ore 17.30)

6ª giornata - Legnago Salus-Perugia (mercoledì 21 ottobre, ore 18.30)

7ª giornata - Perugia-Vis Pesaro (domenica 25 ottobre, ore 17.30)

TIFOSI PRESTO AL CURI - Quattro le gare casalinghe da qui a fine ottobre con i tifosi biancorossi pronti a tornare sugli spalti del Curi. Il governo è infatti prossimo a riaprire gli stadi al pubblico, pur se con ingressi contingentati. Ad annunciarlo è stato dato dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sottolineando che nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione: "Desidero ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato tecnico scientifico per aver tempestivamente programmato l'audizione che ho richiesto" ha spiegato Spadafora su Facebook sottolineando che "finalmente già a partire dalle semifinali e dalle finali degli Internazionali di tennis potranno assistere mille spettatori a tutte le competizioni sportive che si terranno all'aperto e che rispetteranno scrupolosamente le regole previste in merito al distanziamento, mascherine e prenotazione dei posti a sedere".