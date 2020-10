Grifo, il messaggio di Kouan ai tifosi: "Io perugino d'adozione, riporteremo l'entusiasmo"

Dopo l'amara retrocessione di agosto e le dure critiche dei tifosi Pietro Iemmello se ne è andato in Spagna per giocare con il Las Palmas, ma il Perugia sembra avere trovato in casa un nuovo bomber. Un bomber 'inatteso' come Kouan, match-winner nel derby di Arezzo in cui ha trovato la sua seconda rete di fila in campionato dopo quella segnata nel 2-2 ottenuto in rimonta al Curi contro il Fano all'esordio nel girone B di Serie C.

Il centrocampista ivoriano, corteggiato di recente dal Brescia ma alla fine rimasto alla corte di Fabio Caserta, ha dunque iniziato la nuova stagione come aveva chiuso quella passata (un gol all'andata e un altro al ritorno nel doppio playout poi perso ai rigori contro il Pescara): gonfiando la rete: "Prima di scrivere qualcosa ho lasciato passare un po’ di tempo... - ha spiegato lui stesso sul proprio profilo Instagrm dopo il match di Arezzo - perché la delusione della passata stagione non è stata facile da digerire, soprattutto per uno come me che ormai si sente un perugino d’adozione. Ora io e miei compagni di squadra faremo di tutto per ripartire con lo spirito giusto e trasformare la delusione passata in qualcosa di bello, che possa far ritornare l’entusiasmo a voi tutti".