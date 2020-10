Legnago Salus-Perugia 0-2, le pagelle: Melchiorri leader, Caserta umile e lucido

Le pagelle del Grifo dopo il 2-0 con cui ha vinto sul campo del Legnago Salus (prima di oggi imbattuto) nella sesta giornata del girone B di Serie C.

FULIGNATI 6 La difesa a tre fa buona guardia e lui si limita così all'ordinario, attento nel primo tempo su un paio di conclusioni centrali di Giacobbe. Da un suo lancio inizia l'azione del primo gol, nella ripresa se la cava con il brivido su angolo che porta Rolfini a colpire di testa e si prende un giallo per perdita di tempo.

NEGRO 6,5 Dopo il brivido del 12', quando Rolfini grazie il Perugia tutto solo davanti a Fulignati, l'ex Monza sale in cattedra e dalle sue parti non si passa fino al riposo. Qualche affanno in più nella ripresa ma tiene botta fino alla fine.

ANGELLA 6,5 Da centrale governa con esperienza e carisma la retroguardia biancorossa, che dopo la palla gol sprecata da Rolfini al 12' non concede praticamente più nulla agli avversari. E su ogni cross è sempre al posto giusto

MONACO 6 Il Legnago ci prova soprattutto dall'altra parte, ma lui presidia comunque la sua zona con attenzione e concentrazione. Fa sentire la sua stazza sulle palle alte, nel finale si prende un giallo evitabile per un battibecco con un avversario che si scaldava prima di entrare (dal 35' st SGARBI sv)

