Legnago Salus-Perugia 0-2, Caserta applaude: "È il Grifo che voglio"

Fabio Caserta è soddisfatto dopo la vittoria del Perugia sul campo del Legnago, che non aveva mai perso in questo avvio di stagione prima di incontrare il Grifo nella sesta giornata di campionato. Un successo, il secondo di fila dopo quello di tre giorni fa al Curi contro la Fermana, arrivato di nuovo con quel 3-5-2 capace di dare compattezza e umiltà a un Grifo che sembra essersi finalmente calato nella categoria.

"Una grandissima prestazione - conferma il tecnico biancorosso dopo la gara ai microfoni di Umbria Tv - su un campo difficile e contro un avversario che era imbattuto. È la partita che mi è piaciuta più di tutte per come abbiamo saputo soffrire insieme. C'è stata la giusta umiltà e siamo stati bravi a leggere le situazioni, da questo punto di vista il Perugia sta crescendo tanto". E Caserta può così guardare con fiducia alla sfida di domenica prossima al Curi contro la Vis Pesaro: "Ogni partita è difficile in questo campionato, ma se giochiamo così possiamo dare fastidio a tutti".