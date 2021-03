Serie C, Imolese-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Diversi rientri nel Perugia che domani (sabato 27 marzo, ore 15 con diretta testuale su perugiatoday.it) sarà di scena sul campo dell'Imolese nel match valido per la 33ª giornata del girone B di Serie C. Una gara da vincere assolutamente come tutte quelle che restano per il Grifo, che cercherà di approfittare di eventuali passi falsi del Padova capolista (a +7 sui biancorossi ma con una gara giocata in più) e mettere nel frattempo al sicuro il secondo posto che garantirebbe di partire avvantaggiati nei playoff.

TRE RIENTRI - Sono 23 i convocati di Fabio Caserta che ritrova Rosi, Negro e Crialese, al rientro dai rispettivi infortuni (ancora out invece Sgarbi) e per questo destinati a partire quasi sicuramente tutti e tre dalla panchina. Nella lista c'è anche Favalli, che sembrava destinato al forfait per un problema muscolare (con lui e Crialese non al top nel ruolo di terzino sinistro potrebbe giocare Di Noia). Con il recupero sul campo della Fermana in programma appena tre giorni dopo (martedì 30 marzo, ore 15) il tecnico biancorosso potrebbe far rifiatare il fin qui impiegatissimo Elia e aspettare ancora per rilanciare dal primo minuto Falzerano, tornato in campo a gara in corso nell'ultima sfida contro il Sudtirol, rigettando nella mischia Melchiorri in attacco al fianco di Murano.

I CONVOCATI - Portieri: Bocci, Fulignati, Minelli. Difensori: Angella, Cancellotti, Crialese, Favalli, Monaco, Negro, Rosi. Centrocampisti: Burrai, Di Noia, Falzerano, Kouan, Moscati, Sounas, Vanbaleghem. Attaccanti: Bianchimano, Elia, Melchiorri, Minesso, Murano, Vano.

