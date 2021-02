Serie C, il giudice sportivo: due squalificati per il Perugia e uno per Modena, Padova e Sudtirol

Non ci saranno Kouan e Crialese nel Perugia che sabato ospiterà il Modena al Cur nel big-match della 27ª giornata del girone B di Serie C. I due grifoni infatti hanno preso il giallo da diffidati nell'ultima gara vinta sul campo della Vis Pesaro e dovranno dunque scontare un turno di squalifica così come il centrocampista Prezioso degli emiliani, secondi a-4 dalla capolista Padova e a +1 sul Sudtirol e sul Grifo (che deve però recurare le due partite di Cesena e di Fermo, rinviate una per Covid e l'altra per neve). Uno squalificato per parte, nel prossimo turno, anche per i veneti primi della classe (il centrocampista Ronaldo) e per gli altoatesini (il capitano Fink).

GIRONE B, SQUALIFICATI - Tre turni: Marchi (Vis Pesaro, due per espressioni blasfeme e una per recidiva in ammonizione). Un turno: Ronaldo (Padova), Bruno (AJ Fano), Altobelli (Arezzo), Fink (Sudtirol), Signorini (Gubbio),

Antonelli (Legnago Salus), Calcagni (Matelica), Prezioso (Modena), Crialese e Kouan (Perugia), Botta (Sambenedettese), Visentin (Virtus Verona)