Serie C, una poltrona per tre: il calendario del Perugia e quello di Padova e Sudtirol

Una poltrona per tre nel girone B di Serie C, con il Padova favorito per il primo posto che vale la promozione diretta in virtù del vantaggio sulle rivali Sudtirol e Perugia quando mancano quattro giornate alla fine della regular-season (ultimo turno domenica 2 maggio con i playoff che dovrebbero iniziare sette giorni dopo, il 9 maggio). I veneti guidano la classifica a +2 sugli altoatesini e a +3 sul Grifo di Fabio Caserta: domenica via al rush finale con la prima di quattro 'finali'. Ecco il calendario...

LA 35ª GIORNATA

LA 36ª GIORNATA

LA 37ª GIORNATA

LA 38ª GIORNATA

Continua a leggere >>>