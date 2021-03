Serie C, pari anche in Imolese-Fano. Il Perugia terzo nella nuova classifica

Perugia terzo in classifica dopo il pari beffa di Cesena (il goll'1-1 incassato al 90') nel primo dei due recuperi (la gara contro i romagnoli era stata rinviata per Covid, mentre quella ancora da recuperare sul campo della Fermana non si è giocata a causa della neve). Il Grifo è ora a +1 sul Modena, a -3 dal Sudtirol e a -7 dalla capolista Padova (tutte e tre le rivali hanno però giocato una gara in più rispetto ai biancorossi di Fabo CAserta). Nell'altro recupero di oggi 1-1 tra Imolese e Alma Juventus Fano.

RECUPERI - Mercoledì (10/03): Cesena-Perugia (h 15), Imolese-AJ Fano (h 15).

LA CLASSIFICA - Padova 61, Sudtirol 56, Perugia* 54, Modena 53, Triestina 46, Feralpisalò* 45, Cesena** 43, Matelica 42, Sambenedettese 42, Virtus Verona 41, Mantova 39, Fermana* 35, Gubbio* 35, Carpi 34, Vis Pesaro 30, Imolese 27, AJ Fano 27, Legnago Salus 23, Ravenna 20, Arezzo 17.

(*ogni asterisco equivale a una gara in meno)

LA 30ª GIORNATA - Sabato (13/03): Arezzo-Fermana (h 15), Triestina-Feralpisalò (h 17.30). Domenica (14/03): Modena-Mantova (h 12.30), Legnago-Fano (h 15), Perugia-Carpi (h 15), Ravenna-Cesena (h 15), Sudtirol-Imolese (h 15), Matelica-Padova (h 15), Virtus Verona-Gubbio (h 15), Vis Pesaro-Sambenedettese (h 17.30).