Serie C, girone B: risultati della 6ª giornata e classifica, il Perugia si riavvicina alle prime

Il secondo successo di fila, ottenuto sul campo del Legnago, fa guadagnare terreno al Perugia che tra l'altro scavalca i veronesi e si riavvicina alle prime posizioni di una classifica che resta comunque ancora molto corta quando sono state passate appena sei giornate. Debutto da incubo intanto sulla panchina dell'Arezzo per l'ex tecnico biancorosso Andrea Camplone, travolto per 5-0 in casa dal Padova.

LA 6ª GIORNATA - Sudtirol-Carpi 3-0, Mantova-Matelica 5-2, Arezzo-Padova 0-5, Legnago Salus-Perugia 0-2, Vis Pesaro-Triestina 0-1, Modena-FeralpiSalò 0-0, Cesena-AJ Fano 3-0, Fermana-Gubbio 2-1, Imolese-Sambenedettese 1-1, Ravenna-Virtus Verona 2-0.

LA CLASSIFICA - Sudtirol 14, Triestina 12, Imolese 11, Sambenedettese 11, Padova 11, Matelica 10, FeralpiSalò 10, Cesena 10, Modena 10, Carpi 10, Perugia 10, Mantova 9, Legnago Salus 9, Virtus Verona 7, Ravenna 6, Vis Pesaro 5, Fermana 4, AJ Fano 3, Gubbio 2, Arezzo 1.

LA 7ª giornata - Sabato 24 ottobre: Carpi-Cesena (h 15). Domenica 25 ottobre: AJ Fano-Mantova (h 15),

FeralpiSalò-Ravenna (h 15), Gubbio-Legnago Salus (h 15), Sambenedettese-Modena (h 15), Triestina-Virtus Verona (h 15), Imolese-Fermana (h 17.30), Matelica-Arezzo (h 17.30), Padova-Sudtirol (h 17.30), Perugia-Vis Pesaro (h 17.30).