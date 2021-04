Serie C, girone B: vince anche il Sudtirol, il Perugia resta terzo

Continua la corsa a tre per la vetta del girone B di Serie C. Se il Perugia batte in rimonta nel finale la Triestina al Curi, il Padova supera infatti di misura il Gubbio in casa mentreil Sutirol stende la Virtus Verona (2-0). Tutto immutato du nque a tre giornate dalla fine della regular-season, con i veneti capolista a +2 sugli altoatesini e a +3 sul Grifo.

LA 35ª GIORNATA - Domenica (11/04): AJ Fano-Modena 0-1, Carpi-Matelica 4-1, Fermana-Feralpisalò 1-4, Padova-Gubbio 1-0, Perugia-Triestina 2-1, Sambenedettese-Cesena 0-2, Arezzo-Vis Pesaro 4-2, Mantova-Legnago Salus 0-2, Sudtirol-Virtus Verona 2-0, Imolese-Ravenna (h 20.30).

LA CLASSIFICA - Padova 73, Sudtirol 71, Perugia 70, Modena 63, Feralpisalò 56, Triestina 54, Cesena 53, Matelica 52, Sambenedettese 50, Mantova 47, Virtus Verona 45, Gubbio 44, Carpi 41, Fermana 41, Vis Pesaro 37, Legnago Salus 34, AJ Fano 31, Imolese* 29, Arezzo 27, Ravenna* 23.

(*una gara in meno)

