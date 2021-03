Serie C, girone B: la Fermana stende il Modena e aspetta il Perugia, ora secondo in classifica

Negli anticipi della 33ª giornata successi per il Grifo (ora a -4 dal Padova capolista) e per il Gubbio, che si avvicina alla zona playoff. Vincono anche i marchigiani, in attesa del recupero contro i biancorossi di Caserta