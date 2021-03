Serie C, girone B: Padova e Sudtirol non steccano, il Perugia perde terreno

Sconfitta pesantissima per il Perugia nel 'derby' di Gubbio valido per la 31ª giornata del girone B di Serie C. Il Grifo (che deve ancora recuperare la partita sul campo della Fermana rinviata per neve) scivola infatti di nuovo a -7 dal Padova capolista e a -5 dal Sudtirol che ospiterà domenica (ore 12.30) al Curi nel prossimo tuno. Tre punti d'oro invece per il Gubbio, al settimo risultato utile consecutivo, che inizia ora a pensare seriamente ai playoff.

LA 31ª GIORNATA - Ieri (martedì 16/03): Fermana-Triestina 2-2. Oggi (mercoledì 17/03): Aj Fano-Arezzo 0-1, Cesena-Matelica 2-2, Gubbio-Perugia 3-2, Imolese-Legnago 0-0, Padova-Feralpisalò 4-0, Sudtirol-Modena 2-0, Carpi-Vis Pesaro (h 20.30), Mantova-Virtus Verona (h 20.30). Rinviata: Sambenedettese-Ravenna (a causa del focolaio Covid scoppiato tra i romagnoli)

LA CLASSIFICA - Padova 64, Sudtirol 62, Perugia* 57, Modena 54, Triestina 48, Matelica 46, Feralpisalò* 46, Sambenedettese* 45, Cesena*** 44, Virtus Verona* 41, Gubbio* 41, Mantova* 40, Fermana* 36, Carpi* 34, Vis Pesaro* 30, Imolese 28, Legnago Salus 27, AJ Fano 27, Arezzo 23, Ravenna** 20.

(*ogni asterisco equivale a una gara in meno)

LA 32ª GIORNATA - Domenica (21/03): Perugia-Sudtirol (h 12.30), Feralpisalò-Gubbio (h 15), Legnago-Sambenedettese (h 15), Triestina-Carpi (h 15), Virtus Verona-AJ Fano (h 15), Vis Pesaro-Padova (h 15), Arezzo-Imolese (h 17.30), Matelica-Fermana (h 17.30), Ravenna-Mantova (h 17.30), Modena-Cesena (h 20.30).