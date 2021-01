Serie C, girone B: Modena ko nel posticipo, il Perugia gira la boa a -1 dalla vetta

Il Perugia di Fabio Caserta gira la boa da secondo in classifica a -1 dalla vetta. Con il 3-2 rifilato alla Feralpisalò nell'ultima giornata del girone di andata al Curi (terzo successo di fila) il Grifo ha infatti agganciato il Modena, sconfitto 1-0 in casa dalla Virtus Verona (0-1). A pari punti con i biancorossi e gli emiliani c'è anche il Padova che ha vinto ieri sul campo della Sambenedettese e ha però una gara in meno rispetto alle altre, mentre ora al comando a +1 su questo terzetto c'è il Sudtirol vittorioso di misura sulla Vis Pesaro (1-0), mentre subito dietro insegue il Cesena a una lunghezza.

LA 19ª GIORNATA - Ieri: Arezzo-Cesena 0-2, Fano-Gubbio 1-1, Fermana-Legnago Salus 2-1, Imolese-Matelica 2-0, Mantova-Triestina 0-0. Oggi: Perugia-Feralpisalò 3-2, Sambenedettese-Padova 0-1, Sudtirol-Vis Pesaro 1-0, Carpi-Ravenna 4-2, Modena-Virtus Verona 0-1.

LA CLASSIFICA - Sudtirol 37, Padova* 36, Perugia 36, Modena 36, Cesena 35, Sambenedettese 30, Mantova 29, Triestina 29, Feralpisalò* 26, Virtus Verona 26, Matelica* 25, Carpi** 24, Gubbio 23, Fermana 22, Legnago Salus 18, Vis Pesaro 18, Imolese 15, AJ Fano 15, Ravenna 14, Arezzo 10.

(*una gara in meno; **due gare in meno)

Recupero: mercoledì 20 gennaio è in programma Matelica-Carpi

LA 20ª GIORNATA - Sabato 23/01: Arezzo-Feralpisalò (h 15), Imolese-Padova (h 17.30). Domenica 24/01: Modena-Gubbio (h 12.30), Sambenedettese-Carpi (h 15), Mantova-Fermana (h 15), Fano-Perugia (h 15), Sudtirol-Ravenna (h 15), Matelica-Triestina (h 15), Legnago-Vis Pesaro (h 15), Cesena-Virtus Verona (h 17.30)