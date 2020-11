Serie C, girone B: risultati della 10ª giornata e classifica, Perugia e Padova in vetta

Aggancio in vetta: il Perugia di Fabio Caserta batte 3-0 il Padova al Curi nel big-match della 10ª giornata e raggiunge i veneti al comando del girone B di Serie C. A un solo punto di distanza ci sono però Sudtirol e Modena, che hanno batutto 2-1 rispettivamente il Mantova e il Carpi che ospiterà il Grifo capolista nel prossimo turno. In fondo alla classifica prima vittoria per il Gubbio, corsaro sul campo del Ravenna.

LA 10ª GIORNATA - Legnago Salus-Matelica 1-2, Modena-Carpi 2-1, Triestina-Imolese 1-0, Ravenna-Gubbio 1-2, Vis Pesaro-Cesena 0-2, Perugia-Padova 3-0, Sudtirol-Mantova 2-1, Fermana-AJ Fano 0-0, Virtus Verona-FeralpiSalò 3-0 . Rinviata: Arezzo-Sambenedettese.

LA CLASSIFICA - Perugia 20, Padova 20, Sudtirol 19, Modena 19, Carpi 17, FeralpiSalò 17, Triestina* 17, Matelica 17, Virtus Verona 14, Cesena 14, Sambenedettese* 13, Mantova* 13, Legnago Salus 12, Imolese 12, Fermana 9, Ravenna 9, Vis Pesaro 8, Gubbio* 6, AJ Fano 5, Arezzo** 3.

(*una gara in meno; **due gare in meno)

L'11ª GIORNATA - Sabato 14 novembre: Sambenedettese-Vis Pesaro (h 20.45). Domenica 15 novembre: AJ Fano-Legnago Salus (h 15), Carpi-Perugia (h 15), Gubbio-Virtus Verona (h 15), Padova-Matelica (h 15), Cesena-Ravenna (h 17.30), FeralpiSalò-Triestina (h 17.30), Fermana-Arezzo (h 17.30), Imolese-Sudtirol (h 17.30). Lunedì 16 novembre: Mantova-Modena (h 21)