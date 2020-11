Serie C, girone B: risultati dell'11ª giornata e classifica, il Perugia resta secondo

Dopo lo 0-0 del posticipo Mantova-Modena che ha chiuso l'11ª giornata del girone B di Serie C il Perugia resta secondo (in attesa di capire se il Sudtirol otterrà il 3-0 a tavolino dopo che il match sul campo dell'Imolese non si è disputato per problemi all'impianto di illuminazione). Gli emiliani restano infatti dietro al Grifo, staccato due punti dalla capolista Padova. Vincendo sabato (21 novembre) al Curi contro il Gubbio i biancorossi di Caserta tornerebbero momentaneamente in vetta in attesa di FeralpiSalò-Padova, guardando da spettatori interessati anche Modena-Sudtirol, l'altro scontro al vertice della domenica (22 novembre).

L'11ª GIORNATA - Sambenedettese-Vis Pesaro 2-0, Carpi-Perugia 0-0, Gubbio-Virtus Verona 1-1, Cesena-Ravenna 4-0, FeralpiSalò-Triestina 2-1, Padova-Matelica 3-0, Mantova-Modena 0-0. Rinviate: AJ Fano-Legnago Salu, Fermana-Arezzo, Imolese-Sudtirol.

LA CLASSIFICA - Padova 23, Perugia 21, Modena 20, FeralpiSalò 20, Sudtirol* 19, Carpi 18, Triestina* 17, Matelica 17, Cesena 17, Sambenedettese* 16, Virtus Verona 15, Mantova* 14, Legnago Salus* 12, Imolese* 12, Fermana* 9, Ravenna 9, Vis Pesaro 8, Gubbio* 7, AJ Fano* 5, Arezzo*** 3.

(*una gara in meno; **due gare in meno; *** tre gare in meno)

LA 12ª GIORNATA - Sabato 21 novembre: Perugia-Gubbio (h 15). Domenica 22 novembre: Matelica-Cesena (h 15), Modena-Sudtirol (h 15), Triestina-Fermana (h 15), Arezzo-AJ Fano (h 17.30), FeralpiSalò-Padova (h 17.30), Legnago Salus-Imolese (h 17.30), Ravenna-Sambenedettese (h 17.30), Virtus Verona-Mantova (h 17.30), Vis Pesaro-CArpi (h 17.30).