Serie C, girone B: Imolese-Sudtirol 0-3 a tavolino, il Perugia 'scivola' al terzo posto

Il Perugia, che era secondo dopo lo 0-0 del posticipo Mantova-Modena (che ha chiuso l'11ª giornata), scivola al terzo posto in classifica nel girone B di Serie C. Questo perché il giudice sportivo ha decretato lo 0-3 a tavolino per il match Imolese-Sudtirol che "non si è disputata - si legge nel comunicato del giudice - a causa del malfunzionamento dell’impianto di illuminazione dopo che l’arbitro, ha atteso, come da regolamento, 45 minuti dalle ore 17:30 orario programmato per l’inizio della gara", considerando "che sussiste l’obbligo della società ospitante di creare tutte le condizioni richieste dai regolamenti per garantire il regolare inizio e svolgimento della gara" e "che, dagli atti ufficiali, emerge chiaramente la responsabilità della società Imolese in ordine al mancato svolgimento della gara"

Gli altoatesini scavalcano così il Grifo che insegue a -1 (due invece i punti di distacco del Perugia dalla capolista Padova). Vincendo sabato (21 novembre) nel 'derby' del Curi contro il Gubbio i biancorossi di di Fabio Caserta tornerebbero momentaneamente in vetta in attesa dei due scontri al vertice FeralpiSalò-Padova e Modena-Sudtirol, in programma invece domenica (22 novembre).

L'11ª GIORNATA - Sambenedettese-Vis Pesaro 2-0, Carpi-Perugia 0-0, Gubbio-Virtus Verona 1-1, Cesena-Ravenna 4-0, FeralpiSalò-Triestina 2-1, Padova-Matelica 3-0, Mantova-Modena 0-0, Imolese-Sudtirol 0-3 (a tavolino). Rinviate: AJ Fano-Legnago Salu, Fermana-Arezzo.

LA CLASSIFICA - Padova 23, Sudtirol 22, Perugia 21, Modena 20, FeralpiSalò 20, Carpi 18, Triestina* 17, Matelica 17, Cesena 17, Sambenedettese* 16, Virtus Verona 15, Mantova* 14, Legnago Salus* 12, Imolese 12, Fermana* 9, Ravenna 9, Vis Pesaro 8, Gubbio* 7, AJ Fano* 5, Arezzo*** 3.

(*una gara in meno; **due gare in meno; *** tre gare in meno)

LA 12ª GIORNATA - Sabato 21 novembre: Perugia-Gubbio (h 15). Domenica 22 novembre: Matelica-Cesena (h 15), Modena-Sudtirol (h 15), Triestina-Fermana (h 15), Arezzo-AJ Fano (h 17.30), FeralpiSalò-Padova (h 17.30), Legnago Salus-Imolese (h 17.30), Ravenna-Sambenedettese (h 17.30), Virtus Verona-Mantova (h 17.30), Vis Pesaro-CArpi (h 17.30).