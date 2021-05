Serie C, girone B: Perugia in B e Padova ai playoff, classifica finale e verdetti

La promozione diretta è del Grifo, con i veneti che dovranno affrontare invece la coda degli spareggi promozione. Retrocessione diretta per l'Arezzo

Ecco i risultati della 38ª e ultima giornata del girone B di Serie C e i verdetti. Grande festa per il Perugia, che torna in B a meno di un anno dalla retrocessione: il 2-0 sul campo della Fealpisalò vanifica il successo casalingo del Padova contro la Sambenedettese, con i veneti costretti ai playoff.

LA 38ª GIORNATA - Cesena-Arezzo 3-1, Feralpisalò-Perugia 0-2, Gubbio-Fano 2-1, Legnago-Fermana 3-1, Matelica-Imolese 3-0, Padova-Sambenedettese 1-0, Ravenna-Carpi 2-1, Triestina-Mantova 1-1, Virtus Verona-Modena 3-3, Vis Pesaro-Sudtirol 1-3.

LA CLASSIFICA - Perugia 79, Padova 79, Sudtirol 75, Modena 70, Feralpisalò 60, Triestina 59, Cesena 57, Matelica 56, Sambenedettese* 50, Mantova 49, Virtus Verona 49, Gubbio 48, Fermana 42, Vis Pesaro 41, Carpi 41, Legnago Salus 38, Imolese 35, AJ Fano 33, Ravenna 30, Arezzo 29.

(*-4 punti di penalizzazione)

I VERDETTI:

Promosso in B: Perugia.

Playoff: Padova, Sudtirol, Modena, Feralpisalò, Triestina, Cesena, Matelica, Sambenedettese, Mantova, Virtus Verona

Playout: Legnago Salus, Imolese, AJ Fano, RAvenna

Retrocessa: Arezzo