Ufficiale il rinvio di Fermana-Perugia, l'ira del Grifo: "Siamo arrabbiatissimi"

Nuovo match rinviato per il Grifo dopo quello di Cesena (causa Covid), furioso il direttore generale Comotto: "Certe cose assurde nel 2021". E nel girone B 'salta' per il maltempo anche Imolese-Fano

Alla fine i timori di questa mattina si sono materializzati: Fermana-Perugia, match della 24ª giornata del girone B di Serie C, è stato rinviato a causa della neve che ha ricoperto il manto del 'Bruno Recchioni' rendendolo impraticabile. Stesso destino per la sfida Imolese-Fano e, nel girone C, per Potenza-Ternana.

IRA COMOTTO - "Siamo molto arrabbiati - ha commentato 'a caldo' il direttore generale Gianluca Comotto ai microfoni di Umbria Tv -, perché qui si tratta di una società che non ha fatto nulla per giocare. Ha smesso di nevicare e nelle ultime ore si poteva fare qualcosa di più. Questa cosa ci mette in difficoltà, spendiamo solidi e programmiamo per provare a vincere il campionato ma poi non giochiamo per una nevicata di dieci centimetri della notte prima. Nel 2021 è assurdo - ha proseguito Comotto -, siamo nei professionisti e il fatto che i teloni non siano obbligatori fa capire come questa categora ha bisogno di essere riformata. Con due recuperi dovremo affrontare un tour de force, ma sono certo che il mister e la squadra sapranno trarre ulteriori energie da questo ostacolo, capendo che da questa categoria bisogna tirarsi fuori al più presto per tanti motivi e questo di oggi è uno".

Un ulteriore inconventiente dunque che va a scompaginare il calendario del Grifo, che nei giorni scorsi aveva visto rinviare anche la partita sul campo del Cesena a causa del focolaio Covid nel gruppo squadra dei romagnoli. E nel frattempo le due capolista Padova e Sudtirol, ora a +4 sui grifoni di Fabio Caserta e in campo domani, potrebbero approfittarne per allungare momentaneamente in classifica.

LA 24ª GIORNATA - Oggi: Cesena-Gubbio (rinviata per Covid), molese-Fano (rinviata per neve), Vis Pesaro-Virtus Verona (h 15), Fermana-Perugia (h 17.30).

Domani: Ravenna-Triestina (h 12.30), Arezzo-Carpi (h 15), Sudtirol-Feralpisalò (h 15), Legnaso Salus-Padova (h 15), Mantova-Sambenedettese (h 17.39: Lunedì (15/02): Modena-Matelica (h 21). Rinviata:

LA CLASSIFICA - Padova 47, Sudtirol 47, Perugia* 43, Modena 41, Sambenedettese 37, Virtus Verona 36, Triestina 36, Feralpisalò* 35, Cesena** 35, Mantova 32, Matelica 32, Carpi 27, Fermana 26, Gubbio 26, VIs Pesaro 23, Legnago Salus 22, Imolese 22, AJ Fano 21, Ravenna 17, Arezzo 11.

(*una gara in meno; **due gare in meno)

LA 25ª GIORNATA - Martedì (16/02): Gubbio-Fermana (h 17.30). Mercoledì (17/02): Fano-Cesena (h 15), Sambenedettese-Imolese (h15), Perugia-Legnago Salus (h 15), Virtus Verona-Ravenna (h 15), Padova-Arezzo (h 17.30), Carpi-Sudtirol (h 17.30), Triestina-Vis Pesaro (h 17.30). Giovedì (18/02): Matelica-Mantova (h 15), Feralpisalò-Modena (h 15)

LA 26ª GIORNATA - Domenica (21/02): Vis Pesaro-Perugia (h 12.30), Legnago Salus-Gubbio (h 15), Arezzo-Matelica (h 15), Modena-Sambenedettese (h 15), Virtus Verona-Triestina (h 15), Fermana-Imolese (h 17.30), Sudtirol-Padova (h 17.30), Mantova-Fano (h 20.30). Lunedì (22/02): Ravenna-Feralpisalò (h 15), Cesena-Carpi (h 20.30)