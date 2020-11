LIVE Serie C, Carpi-Perugia 0-0: segui in diretta la partita del Grifo

Reduci dal successo sul Padova valso l'aggancio in vetta, il Perugia di Fabio Caserta cerca oggi (ore 15) in Emilia il settimo risultato utile consecutivo. Qui, su questa pagina, la diretta testuale della partita..

Carpi-Perugia 0-0

SECONDO TEMPO:

1' - Inizia la ripresa con una novità nel Carpi: dentro Bayeye al posto di Lomolino. Subito pericoloso il Grifo: lancio di Burrai, sponda di Favalli e destro al volo di Sounas che non inquadra la porta

FINE PRIMO TEMPO:

Si chiude senza reti il primo tempo del 'Cabassi'. In avvio il Carpi prova timidamente a sorprendere il Grifo (in maglia blu), ma sul tiro del 20enne Ceijas è attento Fulignati (2') mentre più tardi Lomolino non inquadra la porta col sinistro dal limite (19'). Solido e compatto con il suo ormai collaudato 3-5-2, il Perugia prende campo con il passare dei minuti e inizia a spaventare i padroni di casa: due volte Moscati (oggi mezzala) 'pennella' il cross dalla destra ma prima Melchiorri (24') e poi Bianchimano (28') mancano lo specchio della porta dopo due belle girate di testa. Ancora Bianchimano impegna Rossini al 32' su azione da corner e cross di Rosi, ma viene pescato in fuorigioco tanto da rendere vano il tap-in vincente di Angella. Il Perugia insiste e al 36' è Moscati a calciare alto con il destro al volo da buona posizione su cross di Sounas mentre cinque minuti dopo, su angolo di Burrai, Rosi sfiora solamente il palo dopo aver anticipato l'uscita del portiere.

45' - Niente recupero: finisce 0-0 il primo tempo del 'Cabassi'

44' - Moscati innesca Melchiorri sulla sinistra, l'attaccante scatta e va giù dopo un duello con Gozzi ma per l'arbitro non c'è fallo, con Caserta che protesta dalla panchina

40' - Occasione Perugia: altro corner calciato da Burrai, Rosi anticipa l'uscita del portiere Rossini ma di testa spedisce la palla a lato di un soffio

39' - Insiste il Perugia: Sounas cambia gioco su Moscati, cross dalla destra e Gozzi si rifugia in corner. Sugli sviluppi dell'angolo calciato da Burrai altra deviazione in corner da parte di Rossini

36' - Occasione Perugia: cross dalla sinistra di Sounas, destro al volo di Moscati che irrompe sul secondo palo ma calcia alto

35' - Cerca il break il Carpi, ma sul tiro-cross di Cejas la palla finisce tra le braccia di Fulignati

32' - Grifo pericoloso: sugli sviluppi di un corner cross di Rosi e destro al volo di Bianchimano respinto da Rossini, con Angella che va in gol sul tap-in ma a gioco già fermo per il fuorigioco fischiato a Bianchimano

28' - Ancora pericoloso il Grifo: scarico di Rosi per Moscati, altro cross pennellato dalla destra e girata di testa di Bianchimano, che però non inquadra la porta

27' - Il Perugia ha alzato il suo baricentro, mentre il CArpi aspetta chiuso nella propria metà campo

24' - Occasione Grifo: cross pennellato dalla destra di Moscati in area e girata aerea di Melchiorri, che di testa sfiora il palo

23' - Punizione dalla trequarti per il Grifo: Burrai scodella in area, Gozzi libera

20' - Corner per il Grifo: cross di Burrai, la difesa del Carpi respinge

19' - Ancora Carpi, combinazione tra Biasci e Ferretti, la palla arriva a Lomolino che col sinistro dal limite non inquadra la porta

19' - Ancora Carpi, combinazione tra Biasci e Ferretti, la palla arriva a Lomolino che col sinistro dal limite non inquadra la porta

18' - Tentativo dalla distanza ma il destro di Sabtoci è da dimenticare

15' - Occasione Perugia: verticalizzazione di Moscati per Rosi, cross basso e testa ma è bravo Maurizi a chiudere su Bianchimano

12' - Ci riprova il Carpi: cross dalla destra ma Rosi è ben appostato sul secondo palo e libera l'area di testa

9' Occasione Grifo: Bianchimano verticalizza per Rosi, partito però in fuorigioco

3' - Ancora Carpi: cross dalla sinistra, Monaco alza la palla conm la testa e Favalli la spedisce in corner. Sugli sviluppi dell'angolo allontana Sgarbi

2' - Prima offensva del Carpi, ma sul tiro del 20enne Ceijas è attento Fulignati. Grifo in maglia blu

1' - Iniziata la partita. Caserta conferma il 3-5-2, con Burrai di nuovo regista e Moscati in posizione di mezzala al posto di Dragomir. In panchina si rivedono Elia, Kouan e Minesso mentre è out Murano, sostituito ancora da Bianchimano in attacco. Sull'altro fronte 3-4-1-2 per Sandro Pochesci, ex Ternana ora sulla panchina del Carpi

IL TABELLINO:

CARPI (3-4-1-2): Rossini; Gozzi, Venturi, Sabotic; Maurizi, Ghion, Fofana, Lomolino (1' st Bayeye); Ceijas; Ferretti, Biasci. A disp.: Pozzi, Danovaro, Varga, Varoli, Bellini, Carletti, Rossi, Giovannini, Marcellusi, Offidani, Ridzal. All. Sandro Pochesci

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Sgarbi, Angella, Monaco; Rosi, Moscati, Burrai, Sounas, Favalli; Bianchimano, Melchiorri. A disp: Bocci, Baiocco, Cancellotti, Tozzuolo, Dragomir, Lunghi, Vanbaleghem, Elia, Falzerano, Koaun, Minesso. All. Fabio Caserta

ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo

Sono 22 i grifoni convocati dal tecnico Caserta, che recupera (anche se dovrebbero partire tutti dalla panchina) Ela, Kouan e Minesso (mentre resta fuori dalla lista Murano, che era uscito a San Benedetto per un problema muscolare).

I 22 CONVOCATI - Portieri: Baiocco, Bocci, Fulignati. Difensori: Angella, Cancellotti, Favalli, Monaco, Rosi, Sgarbi, Tozzuolo. Centrocampisti: Burrai, Dragomir, Elia, Falzerano, Kouan, Minesso, Moscati, Sounas, Vanbaleghem. Attaccanti: Bianchimano, Lunghi, Melchiorri.