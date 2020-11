Carpi-Perugia 0-0, la profezia di Pochesci: "Le due umbre andranno in Serie B"

"Noi abbiamo giocato meglio, ma il Perugia è stato più pericoloso. Questo punto comunque me lo tengo stretto, perché è arrivato contro una squadra forte mentre diversi tra di noi sono alla prima esperienza tra i professionisti". Questa l'analisi del match da parte di Sandro Pochesci, allenatore del Carpi ed ex Ternana, dopo lo 0-0 contro il Grifo al Cabassi: "Il derby? Mi ricordo il pareggio con rigole regalato da Aureliano al 90' - dice ai microfoni di Umbria Tv rievocando l'1-1 nel novembre del 2017 a Terni -. A parte gli scherzi, lì a Perugia non ho solo nemici ma anche persone che mi vogliono bene e avete preso il mio amico Giannitti, che è il numero uno".

Poi la profezia: "Io sono romano e dunque sento molto il derby e ho continuato a farlo anche a Terni: sono di quella razza, sono ternano e non posso tifare Perugia ma posso dire che quest'anno le due umbre saliranno entrambe in Serie B". Poi una 'gaffe' con Andrea Mazzantini, ex portiere del Perugia presente in studio: "Non me lo ricordo" dice Pochesci, con il 'Gatto Volante' che a quel punto rinuncia a fargli una domanda. "Io tifo Perugia - spiega poi Mazzantini nel prosieguo della trasmissione - e quando Benny Carbone allenava la Ternana ho rinunciato a fare il preparatore dei portieri lì. Pochesci ha allenato la Ternana e parlato male di Perugia, è una figura che non mi piace e non voglio dargli considerazione".