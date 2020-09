Serie C, ora è ufficiale: Perugia nel girone B, ecco le avversarie. Domani i calendari

Ora è ufficiale: il Perugia è nel girone B. Il Consiglio direttivo di Lega Pro infatti, dopo aver indicato all'unanimità Bisceglie e Foggia quali titolari all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C al posto di Picerno e Bitonto retrocesse per la combine del 5 maggio 2019 (le due ripescate avranno 10 giorni di tempo per iscriversi), ha infatti provveduto alla compilazione dei gironi mantenendo la suddivisione utilizzata nelle scorse stagioni. Il Direttivo ha, infine, stabilito che i calendari per la stagione 2020-2021 del campionato Serie C verranno sorteggiati domani (16 settembre) dalle ore 17 presso la sede della Lega Pro (diretta tv su Raisport).

GIRONE B - Arezzo, Carpi, Cesena, A.J. Fano, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago Salus, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Ravenna, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Virtusvecomp Verona, Vis Pesaro.

GIRONE A - Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Como, Giana Ermini, Grosseto, Juventus U.23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate.

GIRONE C - Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese, X, Y.