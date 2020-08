Serie B, respinto il ricorso del Trapani: ai playout Perugia e Pescara. Calendario e orari delle due sfide

Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Trapani, confermando il -2 in classifica che condanna così i siciliani di Fabrizio Castori alla retrocessione e salva il Cosenza, mentre viene confermato il Pescara come avversaria del Perugia nel doppio playout.

IL RESPONSO - "La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Vito Branca - si legge sul ito del Coni, all’esito dell’udienza tenutasi in data odierna preordinata alla discussione ed alla disamina del ricorso Trapani Cacio contro FIGC avverso decisione CFA FIGC, preordinata alla discussione ed alla disamina del ricorso , ha assunto le seguenti determinazioni: ha dichiarato inammissibile l’intervento della società Delfino Pescara 1936 S.p.A.; ha dichiarato inammissibile la costituzione della società Cosenza Calcio S.r.l..; ha respinto il ricorso della società Trapani Calcio S.r.l. per quanto espresso in parte motiva, confermando la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 88/2019-2020. Per l’effetto, ha condannato la società Trapani Calcio s.r.l. alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre accessori di legge, a favore della FIGC, compensate per la metà. Nulla per le spese nei confronti delle altre parti".

PLAUYOUT, LE DATE - La prima delle due sfie playout tra Perugia e Pescara si giocherà lunedì 10 agosto (ore 21) allo stadio Adriatico ma a vantaggio del Grifo, che venerdì 14 agosto (ore 21) ospiterà gli abruzzesi al Curi nel match di ritorno, c'è solo il fattore campo (relativo con gli stadi chiusi per l'emergenza coronavirus): in caso di parità al termine delle due sfide sono previsti infatti i tempi supllementari e poi gli eventuali calci di rigore.