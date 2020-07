Serie B, risultati della 38ª e classifica: Perugia ai playout. I verdetti e le date della post-season

La regular-season di Serie B si è chiusa stasera (venerdì 31 luglio) con le sfide della 38ª giornata, ma la stagione dei cadetti è tutt'altro che conslusa. Se il Benevento e il Crotone hanno già potuto festeggiare il salto in Serie A, bisognerà infatti aspettare i playoff per sapere chi sarà la terza promossa. Stessa storia in fondo alla classifica, dove Perugia e Pescara si sfideranno in un doppio spareggio per evitare quella retrocessione in Serie C già toccata a Juve Stabia e Livorno e Traoani (per ora).

REBUS TRAPANI - Già perché il 6 agosto si discuterà il ricorso presentato contro il -2 dal Trapani al Collegio di garanzia del Coni, che potrebbe restituire loro uno o due punti: se ciò avvenisse retrocessione diretta per il Pescara, con il Trapani ai playout da 16° contro il Perugia che scivolerebbe invece al 17° posto. Fino al giorno prima del match il Grifo non saprà dunque se dovrà far visita al Pescara e giocare all'Adriatico o se dovrà ospitare i siciliani (che dovrebbero organizzare la trasferta): se questi riavranno un punto solo vantaggio del 'fattore campo' per la squadra di Castori, che arriverebbe a pari punti con i biancorossi. Possibile un posticipo dei playout.

LA 38ª GIORNATA (venerdì 31 luglio, ore 21) - Ascoli-Benevento 2-4, Chievo-Pescara 1-0, Cosenza-Juve Stabia 3-1, Cremonese-Pordenone 2-2, Entella-Cittadella 2-2, Frosinone-Pisa 1-1, Livorno-Empoli 0-2, Salernitana-Spezia 1-2, Trapani-Crotone 2-0, Venezia-Perugia 3-1.

LA CLASSIFICA - Benevento 86, Crotone 68, Spezia 61, Pordenone 58, Cittadella 58, Chievo 56, Empoli 54, Frosinone 54, Pisa 54, Salernitana 52, Venezia 50, Cremonese 49, Entella 48, Ascoli 46, Cosenza 46, Perugia 45, Pescara 45, Trapani* (-2) 44, Juve Stabia 41, Livorno 21.

I VERDETTI - Promosse: Benevento, Crotone. Playoff: Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo, Empoli, Frosinone. Playout: Perugia, Pescara. Retrocesse: Trapani, Juve Stabia, Livorno.

POST-SEASON, LE DATE:

(PLAYOFF)

Turno preliminare (gara secca): 6ª contro 7ª (martedì 4 agosto, ore 21); 5ª contro 8ª (mercoledì 5 agosto ore 21).

Semifinali - Andata: 6ª/7ª contro 3ª (sabato 8 agosto, ore 21); 5ª/8ª contro 4ª (domenica 9 agosto, ore 21). Ritorno: 3ª contro 6ª/7ª (martedì 11 agosto, ore 21); 4ª contro 5ª/8ª (mercoledì 12 agosto, ore 21).

Finale - Andata: domenica 16 agosto, ore 21. Ritorno: giovedì 20 agosto, ore 21.

(PLAYOUT):

Andata: 17ª contro 16ª (7 agosto ore 21). Ritorno: 16ª contro 17ª (14 agosto, ore 21)