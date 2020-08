Serie B, Pescara-Perugia: le probabili formazioni e dove seguire in diretta l'andata dei playout

Vigilia in silenzio per Massimo Oddo, tecnico del Perugia che non ha parlato alla stampa in vista del match di andata dei playout di Serie B contro il Pescara, in programma domani sera (lunedì 10 agosto, ore 21) allo stadio 'Adriatico' (diretta testuale su perugiatoday.it). Nei giorni scorsi, dopo il tonfo di Venezia che ha costretto il Grifo a giocarsi la salvezza contro gli abruzzesi, i biancorossi hanno cercato di recuperare le residue energie fisiche e mentali nel ritiro di Cascia, dove c'è anche stato un confronto con una delegazione della Curva Nord.

UOMINI CONTATI - Dopo la 'fuga' di Rajkovic e le due giornate di squalifica rimediate da Angella, con Di Chiara ancora out, Oddo recupera gli acciaccati Buonaiuto e Melchiorri che dovrebbero partire dalla panchina. Davanti toccherà quindi a Capone e Falcinelli supportare Iemmello, dal quale ci si attende una reazione dopo la deludente prova del 'Penzo', ma anche negli altri reparti non c'è molta scelta per Oddo che ha gli uomini praticamente contati. In difesa davanti a Vicario ci saranno Gyomber e Sgarbi, mentre Rosi e Falasco sono in ballottaggio per una maglia (con Mazzocchi pronto a scalare a sinistra). In mediana infine sono Kouan e Nicolussi Caviglia (tornato a fare panchina dopo l'esonero di Sersi Cosmi) le possibili alternative a Falzerano e Dragomir da schierare ai lati di Carraro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere >>>