Pescara-Perugia 2-1, due palloni in campo: multa per gli abruzzesi. E c'è un nuovo ricorso del Trapani

Un gesto che forse non è stato decisivo per l'esito finale del match di andata dei playout di Serie B, perso dal Perugia per 2-1 sul campo del Pescara, ma che ha decisamente mandato su tutte le furie i grifoni. Parliamo dell'episodio avvenuto a fine gara, quando durante una ripartenza del Grifo è 'piovuto' in campo un secondo pallone gettato da qualche componente edlla panchina abruzzese. "Un gesto antisportivo che è stato voluto dal loro allenatore Sottil", è l'accusa lanciata dopo la gara dal direttore dell'area tecnica perugina Roberto Goretti, mentre il Giudice sportivo ha deciso di punire il Pescara con 5mila euro di ammenda e un turno di stop al team manager Andrea Gessa, espulso dall'arbitro proprio in quell'occasione.

E in attesa del match di ritorno in programma venerdì prossimo (14 agosto, ore 21) al Curi, novità arrivano fuori dal campo, con il Collegio di Garanzia che comunica di aver ricevuto un nuovo ricorso dal Trapani dopo quello contro il -2 in classifica respinto il 6 agosto scorso. I siciliani, che non si arrendono alla retrocessione dopo l'impresa sfiorata sotto la guida di Fabrizio Castori, si appellano nuovamente all'organo del Comitato olimpico e alle Noif per una Serie B a 22 squadre (qui il testo del ricorso ricevuto dal Collegio di Garanzia del Coni). Una soluzione che potrebbe tornare utile al Grifo che ora però non può pensare ai tribunali sportivi e dovrà invece cercare nel ritiro di Cascia ogni energiaa fisica e mentale residua per andarsi a prendere la salvezza sul campo.