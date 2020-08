LIVE Serie B, Perugia-Pescara: segui in diretta il ritorno dei playout

Il Perugia è condannato a vincere. Non ci sarà altro risultato a disposizione per i grifoni di Massimo Oddo che questa sera al Curi (venerdì 14 agosto, ore 21 con diretta testuale su questa pagina), nel match di ritorno dei playout di Serie B, sono chiamato ribaltare la situazione dopo il ko per 2-1 incassato dal Pescara nel primo round di questa doppia sfida per la sopravvivenza. Due i gol di scarto che servono per conquistare la salvezza, mentre con una vittoria di misura la gara si allungherebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.

Perugia-Pescara (ore 21)

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Kouan, Dragomir, Nicolussi Caviglia, Nzita; Melchiorri, Falcinelli. All. Massimo Oddo

PSCARA (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Bettella, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Kastanos; Galano, Maniero, Pucciarelli. All. Andrea Sottil

ARBITRO: Gianluca Aureliano di Bologna

LE SCELTE DI ODDO - Oddo scioglie i dubbi della vigilia proseguendo con il 3-5-2 visto all'Adriatico, con cui il Grifo era riuscito a imbrigliare il Pescara nel primo tempo prima di farsi rimontare nella ripresa. Al posto dell'infortunato Falasco c'è Nzita a sinistra, mentre davanti tocca di nuovo a Falcinelli ma stavolta affiancato da Melchiorri e non da Capone. Ancora fuori Iemmello che non è però l'unico 'escluso eccellente' dell'undici titolare: in mediana in fatti restano inzialmente in panchina Carraro e Falzerano, a cui il tecnico ha preferito Dragomir e Nicolussi Caviglia.

LE FORMAZIONI INIZIALI 📋📋

Alé Delfino, alé Delfino! ⚪🔵🐬



⚔️ #PerugiaPescara | Ore 21 pic.twitter.com/qAtt909mNG — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) August 14, 2020

TIFOSI ALLO STADIO - Nel frattempo decine i tifosi che si sono radunati nei pressi dello stadio Curi dove, sotto il controllo delle forze dell'ordine in servizio a Pian di Massiano in occasione della partita, hanno assistito all'arrivo dei pullman delle due squadre: fischi per gli abruzzesi ma anche per i grifoni, con insulti a Iemmello.

LA CARICA DEL SINDACO - La posta in palio è altissima, come sottolineato nelle ore di vigilia dal sindaco perugino Andrea Romizi, e un'intera città freme aspettando il fischio d'inizio, divisa tra speranza e rabbia mentre l'amministrazione comunale ha intanto emanato un'ordinanza con una serie di divieti e obblighi in occasione dell'incontro di questa sera a Pian di Massiano.