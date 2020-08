LIVE Serie B, Perugia-Pescara: segui in diretta il ritorno dei playout

Il Perugia è condannato a vincere. Non ci sarà altro risultato a disposizione per i grifoni di Massimo Oddo che questa sera al Curi (venerdì 14 agosto, ore 21 con diretta testuale su questa pagina), nel match di ritorno dei playout di Serie B, sono chiamato ribaltare la situazione dopo il ko per 2-1 incassato dal Pescara nel primo round di questa doppia sfida per la sopravvivenza.

Due i gol di scarto che servono per conquistare la salvezza, mentre con una vittoria di misura la gara si allungherebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. La posta in palio è altissima, come sottolineato nelle ore di vigilia dal sindaco perugino Andrea Romizi, e un'intera città freme aspettando il fischio d'inizio, divisa tra speranza e rabbia mentre l'amministrazione comunale ha intanto emanato un'ordinanza con una serie di divieti e obblighi in occasione dell'incontro di questa sera a Pian di Massiano.