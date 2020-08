Serie B, Perugia-Pescara: le probabili formazioni e dove seguire in diretta il ritorno dei playout

Perugia condannato a vincere domani sera (venerdì 14 agosto, ore 21), dove ospitera il Pescara nel match di ritorno dei playout di Serie B (diretta testuale su perugiatoday.it). Dopo il 2-1 incassato al'Adriatico il Grifo avrà infatti bisogno di un successo con due gol di scarto per evitare la retrocessione in C, mentre con una vittoria di misura riuscirebbe comunque ad allungare la sfida ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

UOMINI CONTATI - Rosa ridotta all'osso per Massimo Oddo, che dovrà fare ancora a meno di Angella (squalificato per due turni dopo il rosso di Venezia nell'ultima gara di regular-season) e di Di Chiara (non è riuscito a recuperare dall'infortunio) e nel frattempo ha perso anche Falasco, uscito per un problema fisico nel finale della partita di Pescara. Da capire ora se il tecnico, che ha preparato il match nel ritiro di Cascia, abbia deciso di insistere sul 3-5-2 visto all'Adriatico, con Gyomber affiancato da Rosi e Sgarbi (più Mazzocchi a destra e uno tra Nzita o Dragomir sulla sinistra) o di tornare piuttosto alla difesa a quattro (con Rosi, Mazzocchi e Nzita in ballottaggio per due maglie nel ruolo di terzini). In mediana verso la conferma Kouan e Carraro, ma potrebbe trovare spazio anche uno tra Dragomir e Nicolussi Caviglia se Falzerano venisse 'avanzato' da trequartista nel 4-3-2-1. Dubbi davanti, dove Melchiorri e Buonaiuto non sono al top, con Oddo che potrebbe però recuperare Iemmello (lasciato fuori a Pescara) in una gara assolutamente da vincere.

I 20 CONVOCATI - Portieri: Albertoni, Fulignati, Vicario. Difensori: Gyomber, Mazzocchi, Nzita, Righetti, Rosi, Sgarbi. Centrocampisti: Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia. Attaccanti: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere >>>