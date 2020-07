Perugia-Trapani 1-2: gialli pesanti per Rosi e Gyomber, che sperano di aver già chiuso la stagione

Il terzino e il difensore erano diffidati e sono stati ammoniti: squalificati per un turno, saranno out a Venezia e potrebbero tornare a disposizione in caso di playout. Due giornate al tecnico dei siciliani Castori per offese all'arbitro