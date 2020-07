Perugia-Trapani 1-2, Oddo: "Stanchi e poco lucidi. E se sbagli certi gol vieni punito..."

Massimo Oddo è amareggiato dopo il beffardo 2-1 incassato al Curi contro i siciliani (passati al 92') ma prova comunque a caricare i suoi in vista della decisiva sfida di Venezia, dove il suo Perugia dovrà conquistare i tre punti per essere sicuro di garantirsi la salvezza: "È come una finale: cancelliamo tutto e andiamo per vincere".

L'ANALISI - Difficile però cancellare il rammarico per i gol sbagliati nella ripresa da Kouan (incredibile il suo errore davanti alla porta), Nicolussi Caviglia e Buonaiuto: "Siamo partiti bene, prendendo subito il dominio del campo e palleggiato come dove dovevamo fare contro un avvresario chiuso. Giravamo palla velocementi per cercare le verticalizzazioni e pur senza creare molto eravamo lucidi, mentre questa lucidità poi l'abbiamo persa così come abbiamo perso il controllo la partita e di noi stessi. Nella ripresa siamo partiti male concedendo campo al Trapani, che poi doveva vincere per forza la partita e ci ha concesso 4-5 palle gol clamorosamente sbagliate. Purtroppo non puoi sbagliare quei gol perché nel calcio poi vieni punito".

IL RAMMARICO - Al di là delle occasioni sprecate anche altri fattori secondo Oddo hanno influito sulla prestazione dei suoi: "I ragazzi vengono da 10-11 partite in 40 giorni ed è dura, c'è stata stanchezza ma anche forse un po' di paura e di frenesia, perché contro queste squadre rischi appunto di innervosirti e perdere lucidità. Il rammarico è che le palle gol le abbiamo avute comunque". Ora c'è però da guardare avanti: "La nostra situazione resta la stessa, perché il destino è ancora nelle nostre mani. Sappiamo che dobbiamo andare a vincere a Venezia, senza fare calcoli".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

CASTORI SPERA - A fine gara festa poco da festeggiare anche per Fabrizio Castori, tecnico di un Trapani che al momento (con due punti di penalizzazione in classifica) sarebbe retrocesso nonostante abbia perso una sola volta nelle ultime 13 gare: "Ci sarà tempo per fare i calcoli - ha detto il tecnico dei siciliani -. Ora dobbiamo preparare bene l'ultima partita contro il Crotone e combattere, perché i guerrieri combattono, poi vedremo che succederà. L'augurio è che dopo il ricorso al Coni ci venga restituito almeno un punto e di poterci andare a giocare i playout. Questa squadra non merita di retrocedere e lo ha dimostrato anche stasera vincendo nonostante due rigori negati, uno nel primo tempo per una trattenuta (di Carraro, ndr) e un altro nella ripresa per un fallo di mano (di Angella, ndr)".