Perugia, ritiro in provincia di Arezzo: i biancorossi di Alvini in campo dal 12 luglio

Prima parte di ritiro in provincia di Arezzo per il Perugia del nuovo tecnico (toscano di Fucecchio) Massimiliano Alvini. Ad annunciarlo una nota ufficiale del club, che spiega anche come.

"Dal 12 al 24 luglio - si legge nel comunicato del Grifo - la squadra si trasferirà a Pieve Santo Stefano (Arezzo). Il quartier generale della squadra biancorossa sarà l’Hotel Santo Stefano, ubicato a pochi metri dal centro storico di Pieve Santo Stefano. Le sedute giornaliere si svolgeranno presso lo stadio comunale Egidio Capaccini".

Ancora da definire per via dell'emergenza coronavirus l'eventuale modalità di presenza dei tifosi e l’organizzazione delle diverse attività in loco che "sono legate - si spiega ancora nella nota del Perugia - all’attuale situazione pandemica e alle disposizioni che saranno attuate nelle prossime settimane dalle Istituzioni per fronteggiarla. Ogni comunicazione in merito avverrà attraverso i canali ufficiali della società".