Perugia-Pescara, Grifo sotto shock e in silenzio. Damaschi amaro: "Il calcio senza passione..."

L'incubo alla fine si è avverato e il Perugia, contestato dai tifosi fuori dal Curi dopo la retrocessione in Serie C, è sotto shock. Silenzio dalla società: nessun tesserato biancorosso ha rilasciato dichiarazioni dopo la sconfitta ai rigori contro il Pescara nel ritorno dei playout. E il Grifo è così costretto a salutare dopo averla faticosamente riconquistata il 4 maggio del 2014 battendo il Frosinone proprio al Curi.

Il popolo biancorosso intanto sfoga la propria delusione sui social e così fa anche Roberto Damaschi, che dopo il ko del match di andata all'Adriatico aveva professato ottimismo: "Il calcio senza passione è ragioneria...", ha scritto l'ex presidente su Fb dopo la retrocessione postando lo stemma del Perugia. Più duro il tifernate Luca Lacrimini, anche lui tifoso prima che ex terzino del Grifo: "Perugia non muore di certo per voi, ma fate una cortesia non vi specchiate quando arrivate a casa, grazie".