Coppa Italia, Ascoli-Perugia: un calciatore dei marchigiani positivo al coronavirus

Mentre il mondo del calcio è nel panico per i 14 casi di positività al coronavirus riscontrati nel Genoa, anche un calciatore dell'Ascoli ieri (lunedì 28 settembre) è risultato contagiato dal Covid-19.

"Il calciatore - si legge nel comunicato del club marchigiano - è asintomatico e resterà in isolamento per le prossime due settimane, in ottemperanza al protocollo nazionale. Nella giornata odierna si è provveduto ad effettuare nuovi tamponi di controllo a calciatori e staff e sono risultati tutti negativi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non sembra dunque al momento a rischio lo svolgimento di Ascoli-Perugia, in programma domani (mercoledì 30 settembre, ore 17) al Del Duca e valida per il secondo turno di Coppa Italia.