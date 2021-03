Sgarbi da Cerulli, lesione muscolare per Crialese. E cambia la data di Fermana-Perugia

Il giorno dopo l'amaro ko incassato dal Perugia nel 'derby' di Gubbio, il club biancorosso ha diramato il bollettino medico sulle condizioni del centrale Sgarbi e del terzino Crialese che sono finiti ko nel match contro il Carpi al Curi. Due infortuni che si sono aggiunti a quello degli altri difensori Negro e Rosi, a cui si è aggiunta la squalifica per un turno di Monaco che ha costretto il Grifo a presentarsi in emergenza al Barbetti.

"Filippo Sgarbi - si legge nel comunicato del club biancorosso - ha riportato nella partita contro il Carpi un trauma distorsivo-contusivo con interessamento capsulo-legamentoso mediale della caviglia sinistra ed è stato visitato ieri mattina dal prof. Giuliano Cerulli. L’esame ecografico a cui è stato sottoposto Carlo Crialese ha evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semimembranoso destro. Entrambi i giocatori hanno già iniziato le cure specifiche".

Nel frattempo la Lega Pro ha comunicato il cambio di data per quanto riguarda il recupero del match sul campo della Fermana che era stata rinviata per neve, non senza una coda di polemiche accese dalle dichiarazioni rilasciate quel giorno da Gianluca Comotto, direttore generale del Perugia. Inizialmente programmata per le ore 15 di mercoledì 31 marzo, la partita di Fermo si giocherà invece martedì 30 marzo (sempre alle ore 15) con il Perugia che avrà così un giorno in meno per prepararla.