Il Perugia compie 116 anni: la Curva Nord prepara la festa e chiama a raccolta i tifosi

Una 'doppia' festa quella in programma il prossimo 4 giugno per i tifosi del Perugia, che nell'anno in cui la squadra è riuscita a riconquistare la B (a nemmeno un anno dall'amara retroessione) celebreranno anche i 116 anni del club. Un compleanno speciale dunque, con i gruppi della Curva Nord che in attesa di poter tornare sugli spalti (da domani, 1 giugno, sarà consentito l'ingresso del pubblico in numero ridotto sugli spalti degli stadi) hanno dato appuntamento a tutto il popolo biancorosso.

Il comunicato della Curva Nord:

"Vogliamo fare un sentito ringraziamento a tutti coloro ci hanno accompagnato nel sostenere la squadra, prima della trasferta di Salò e nel pre-derby. Siamo sempre stati consci del grande potenziale che la tifoseria biancorossa può mettere in campo, ma vedere tanto seguito e passione come nelle ultime due uscite è sempre una grande emozione. Nonostante l’assenza prolungata dai gradoni l’entusiasmo per questa maglia e per questi colori esplodono ogni volta in un tripudio, rendendoci fieri ed orgogliosi di tutto il popolo del Grifo. I gruppi della Nord stanno ideando una coreografia per la ricorrenza del 9 giugno; anche quest’anno, per il compleanno dell’A.C. Perugia, l’intento è quello di onorare al meglio l’evento seppur le limitazioni non ci permettono di muoverci nel consueto corteo. Diamo appuntamento a tutti i Perugia Club ed i singoli tifosi per venerdì 4 giugno alle ore 21:00, difronte i cancelli della gradinata. Come sempre il numero fa la differenza, quindi vi aspettiamo numerosi!! A tutti i presenti ricordiamo di arrivare muniti di mascherine e di seguire scrupolosamente le indicazioni che verranno fornite dai ragazzi dei gruppi. AVanti insieme! Ostinatamente A.C. Perugia!".