Perugia-Sudtirol, Comotto: "La società si è fatta sentire. Fulignati? Nessuna bocciatura"

Al Curi c'è Perugia-Sudtirol (ore 12.30, qui la diretta del match) e nell'immediato pre-partita ha parlay Gianluca Comotto: "Fulignati out? Sta vivendo un momento di appannamento da 3-4 partite - ha detto il direttore generale del Grifo ai microfoni di Umbria Tv -. È stata fatta questa scelta per dargli un po' di respiro e per dare a un ottimo portiere come Minelli di mettersi in mostra. Non va considerata come bocciatura definitiva, ma come un momento di riflessione". Partirà dalla panchina anche Melchiorri: "Un giocatore di esperienza -prosegue Comotto che deve essere decisivo quando gioca 90' o quando entra. Sono sicuro che lo farà anche oggi, perché è l'uomo che deve farci vincere le partite".

E quella di oggi contro è decisiva per il Perugia, che ha una gara da recuperare (quella sul campo della Fermana rinviata per neve, ma è ora terzo a -5 dal Sudtirol e a -7 dal Padova: "Purtroppo l'abbiamo resa noi decisiva con il ko di Gubbio che non ci voleva. È stata una delle poche volte in cui la società si è fatta sentire pesantemente con la squadra, non per il risultato ma per l'atteggiamento che non è stato lo stesso di sempre. Sono mancate la determinazione e la cattiveria, a fine primo tempo dovevamo stare già 2-0 o 3-0 e la gara andava chiusa, perché poi arrivano episodi che cambiano le partite e quello di Fulignati è uno di questi".