Coronavirus, 'giallo' tamponi e Grifo in sospeso: "Possibili anomalie nei test"

Il coronavirus ha fermato il Grifo, che resta in sospeso in attesa di capire quanti sono realmente i positivi nel gruippo squadra. Diversi infatti i contagi evidenziati dalla prima serie di tamponi effettuati sui tesserati biancorossi lunedì scorso (31 agosto) nel giorno del raduno.

Il numero esatto non è stato comunicato, anche se a quanto trapelato si tratta almeno di una decina di casi, ma è considerato comunque troppo alto dal club che ipotizza così delle possibili anomalie, magari un difetto nei reagenti utilizzati dal laboratorio privato che ha svolto i test. "Ac Perugia Calcio - si legge oggi in una nota ufficiale della società - comunica che a causa dell’alto numero dei tamponi positivi registrati in queste ore ma altresì di alcune possibili anomalie riscontrate nei test, la Usl Umbria ha deciso di effettuare a tutti i calciatori e allo staff tecnico, un ulteriore tampone. Comunicheremo appena possibile l’evolversi della situazione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il nuovo 'screening' è iniziato ieri per proseguire oggi e nelle prossime ore, probabilmente domani (venerdì 4 settembre), sono attese novità. Intanto i grifoni, che dovevano tornare in campo due giorni fa agli ordini del nuovo tecnico Fabio Caserta, restano a riposo e in isolamento mentre a Pian di Massiano si sta procedendo in queste ore alla sanificazione della sede e degli ambienti. In attesa dei risultati dei nuovi tamponi intanto, resta ancora a rischio il ritiro di Cascia il cui inizio era in programma domenica (6 settembre).