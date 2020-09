Il coronavirus ferma il Grifo: allenamenti sospesi, ritiro a rischio

Inizio subito in salita per il Perugia che, reduce dall'amara retrocessione in Serie C, due giorni fa (lunedì 31 agosto) si è radunato a Pian di Massiano e oggi avrebbe dovuto ricominciare ad allenarsi agli ordini del nuovo tecnico Fabio Caserta.

RITIRO A RISCHIO - A fermare il Grifo ci ha pensato però il Coronavirus: sono infatti risultati positivi alcuni dei tamponi effettuati sul gruppo biancorosso, che resterà dunque a riposo in attesa degli ulteriori test previsti dalla procedura (due i tamponi da effettuare a distanza di 48 ore l'uno dall'altro. "A.C. Perugia Calcio - silegge in una nota del club - comunica che è in attesa del risultato di ulteriori tamponi effettuati a calciatori e staff tecnico. Successivamente la società comunicherà il reale numero dei positivi". La seconda serie di test è scattata oggi e i risultati sono attesi tra domani e venerdì, ma intanto si fa largo la possibilità che slitti (o addirittura salti del tutto) il ritiro di Cascia il cui inizio era previsto domenica prossima (6 settembre). Bisognerà capire infatti quanti saranno gli eventuali positivi costretti a restare in isolamento contumaciale.

'SLITTANO' I CALENDARI - Certo intanto lo slittamento del sorteggio dei calendari della Serie C, che era previsto per giovedì 10 settembre. Ad annunciarlo è la Lega Pro con un comunicato ufficiale: "La gara Picerno-Bitonto del campionato 2018-19 di Serie D - si legge nella nota - è sottoposta al giudizio della Giustizia Sportiva. Lunedì si è tenuto il primo grado di giudizio e nei prossimi giorni saranno fissati i termini per l’appello. Di conseguenza è doveroso, per rispetto alle decisioni della Giustizia Sportiva, posticipare lo svolgimento del sorteggio dei calendari del campionato 2020-2021 previsto per il giorno 10 settembre pv. Ci scusiamo per il disagio e sarà nostra cura comunicare la fissazione della nuova data".