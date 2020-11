Coronavirus, Serse Cosmi positivo al Covid: "Un doppio shock"

Un 2020 da dimenticare per Serse Cosmi: "Vengo da due shock - ha detto il tecnico di Ponte San Giovanni ai microfoni di 'Radio Sportiva' -, quello del Perugia e la positività al Covid da cui sto uscendo in questi giorni".

Un isolamento che Cosmi l'ex allenatore del Grifo (retrocesso in C con Oddo dopo il suo esonero) trascorre nella sua casa a Brufa, come dimostra un video postato sui social qualche giorno fa in cui lo si vede giocare con i racchettoni sul muro del garage. "Un’altra settimana e la sfondo la porta...", scrive a corredo del filmato, anche se "grazie a Dio - spiega ancora in radio - non ho avuto problemi particolari ma sono recluso in casa. Mi auguro che questo 2020 finisca prima possibile per poi trovare una società con cui ripartire".