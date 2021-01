Perugia, compra la maglia di Minesso e a consegnargliela è il bomber 'fattorino'

Da bomber a fattorino, Mattia Minesso è pronto a tutto per il Perugia e lo ha scoperto con piacere il 47enne Michele, tifoso biancorosso che si è visto consegnare direttamente dal fantasista (5 gol nelle ultime 3 gare, tutte segnate di testa) la maglia indossata contro la Feralpisalò domenica scorsa e acquistata presso lo store del club attraverso il nuovo servizio Grifo Delivery.

"Cerco sempre di accaparrarmi la maglia di chi segna nelle domeniche precedenti - dice emozionato Michele, barista a Bastia Umbra, mostrando anche una foto con le maglie di Melchiorri e Sgarbi -. Non sapevo che fosse disponibile anche quella "sudata" della gara stessa ma per me ha il medesimo valore. Una maglia è per me e un'altra per un mio amico. Sono contento di questa sorpresa, quest'anno mi piace lo spirito che si è creato fra i ragazzi, c'è rispetto per la maglia e speriamo di tornare presto al Curi che mi manca molto".