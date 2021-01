Perugia-Arezzo, la vigilia di Caserta: "Grifo, avanti tutta: vinci per Leo"

"Avanti tutta". Si potrebbero riassumere così le parole pronunciate da Fabio Caserta alla vigilia del 'lunch match' Perugia-Arezzo (domenica 31 gennaio, ore 12.30) e a due anni dalla scomparsa di Leonardo Cenci, grande tifoso biancorosso e simbolo della città grazie al suo impegno per la ricerca e nella lotta contro il cancro. "Daremo qualcosa di più anche per lui", assicura il tecnico biancorosso che lo spirito guerriero di Leo vorrebbe in qualche modo vederlo nel suo Grifo: "Siamo in difficoltà per i tanti infortuni ma è proprio in questi momenti che bisogna restare uniti e compatti: dovremo essere più forti di tutto".

Non sarà facile dopo il pareggio di Fano, contro un avversario che ha cambiato guida tecnica e che con Roberto Stellone (arrivato al posto di Andrea Camplone), pur in doppia inferiorità numerica, nell'ultimo turno ha dato del filo da torcere alla Feralpisalò: "È evidente che nel girone di andata hanno avuto qualche difficoltà, ma i derby sono partite diverse da tutte le altre e come noi anche loro vorranno dare una soddisfazione ai propri tifosi". Un Arezzo che con il nuovo allenatore ha variato qualcosa anche dal punto di vista tattico: "Contro le squadre che giocano a viso aperto noi diamo il meglio, ma dobbiamo essere pronti anche a una gara diversa. È importante sbloccare subito la partita ma lo è anche non prendere gol. Davanti senza Melchiorri, Murano e Minesso (infortunati come il terzino sinistro Crialese, ndr) dovremo cambiare qualcosa, schierando calciatori con caratteristiche diverse, ma abbiamo i nostri principi di gioco e sono certo che ci faremo trovare pronti".

Ecco così che Elia dovrebbe essere schierato in avanti, mentre in difesa sarà a disposizione Sgarbi (recuperato come l'altro acciaccato Moscati) ma non Monaco: "Il ragazzo continua ad avvertire dei fastidi, anche se gli esami medici hanno escluso qualsiasi problema muscolare, e quindi non ci sarà. Out anche Rosi - aggiunge Caserta - , che al di là della sua situazione con la società è anche infortunato". Potrebbe così trovare spazio Cancellotti nel ruolo di terzino destro: "Finora ha giocato poco non per demerito, ma perché ha avuto qualche problema fisico e perché Rosi ed Elia hanno fatto bene in quella posizione. Ora sta bene e può darci una mano". Promosso poi l'acquisto di Di Noia, arrivato dal Chievo dopo la cessione di Dragomir all'Entella: "È venuto qui con grande voglia e determinazione e questo è molto importante. L'anno scorso ha avuto un infortunio serio, lo ha superato ma quest'anno non ha giocato molto e quindi non è al top della condizione. Spero che ci arrivi presto perché è un calciatore tatticamente intelligente e che può ricoprire più posizioni, giocando da mezzala o da esterno".

Il nuovo jolly dovrebbe così partire dalla panchina in un 'derby' anomalo, oltre che per l'ormai abituale assenza di pubblico dovuta all'emergenza coronavirus, anche per l'inconsueta collocazione mattutina: "Giocare alle 12.30 è strano ed è difficile preparare una partita così, anche se in questi giorni abbiamo cercato di allenarci nello stesso orario del match. Le stesse difficoltà le avrà però anche l'Arezzo e noi, come ho già detto, dovremo essere più forti di tutto per vincere questa partita".