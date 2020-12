Serie C, girone B: Padova-Triestina 0-0 chiude la 15ª giornata, Perugia a -5 dalla vetta

FInisce senza reti Padova-Triestina, posticipo che ha chiuso la 15ª giornata del girone B di Serie C. I veneti mancano così l'aggancio al Sudtirol primo in classifica, a +5 sul Perugia che dopo il 2-2 in rimonta contro la Virtus Verona al Curi è stato agganciato al terzo posto dal Modena.

LA 15ª GIORNATA - Imolese-Vis Pesaro 1-2, Fano-FeralpiSalò 1-1, Carpi-Gubbio 2-2, Fermana-Ravenna 2-1, Perugia-Virtus Verona 2-2, Sudtirol-Legnago 1-0, Arezzo-Modena 0-1, Mantova-Cesena 0-4, Sambenedettese-Matelica 2-3), Padova-Triestina 0-0.

LA CLASSIFICA - Sudtirol 32, Padova 30, Perugia 27, Modena 27, FeralpiSalò 25, Cesena 25, Sambenedettese 24, Mantova 24, Matelica 22, Triestina 22, Virtus Verona 21, Carpi 21, Gubbio 16, Vis Pesaro 15, Fermana 14, Legnago Salus* 13, Imolese* 12, Ravenna* 10, AJ Fano 10, Arezzo* 7.

(*una gara in meno)

RECUPERI 12ª GIORNATA (mercoledì 16/12) - Arezzo-Fano (h 15), Legnago-Imolese (h 15)

LA 16ª GIORNATA - Sabato (19/12): Cesena-Sambenedettese (h 15), FeralpiSalò-Fermana (h 15), Matelica-Carpi (h 15), Ravenna-Imolese (h 15), Triestina-Perugia (h 15), Virtus Verona-Sudtirol (h 15). Domenica (20/12): Gubbio-padova (h 15), Vis Pesaro-Arezzo (h 15), Legnago-Mantova (h 17.30), Modena-Fano (h 17.30)

LA 17ª GIORNATA - Mercoledì 23/12: Carpi-FeralpiSalò (h 12.30), Imolese-Cesena (h 12.30), Sambenedettese-Virtus Verona (h 12.30), Sudtirol-Triestina (h 12.30), Mantova-Gubbio (h 15), Padova-Modena (h 17.30), Perugia-Ravenna (h 17.30), Arezzo-Legnago (h 18.30), Fermana-Vis Pesaro (h 18.30), Fano-Matelica (h 20.45).