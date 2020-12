Perugia-Virtus Verona 2-2, 'mea culpa' di Caserta: "Ho sbagliato io, ma grande reazione"

È un Fabio Caserta contento a metà quello che si presenta ai microfoni dopo il match pareggiato 2-2 in rimonta contro la Virtus Verona al Curi, nel giorno del commovente addio della città a Paolo Rossi. "È una gara difficile da commentare. Detto che segnavamo al 2' con Melchiorri la gara cambiava, sono stato io a mettere in difficoltà i ragazzi con le mie valutazioni e le mie scelte, che hanno portato la Virtus ad avere il pallino del gioco. Dai ragazzi però mi aspettavo una reazione diversa quando siamo andati sotto di un gol e gliel'ho detto anche a fine primo tempo, mentre sono contento della reazione degli ultimi quindici minuti".

Da quella reazione Caserta vuole ripartire: "È quello il Grifo che voglio vedere, al di là degli errori tenico-tattici, anche a rischio di perdere la partita come poteva accadere nel finale senza la grande chiusura di Rosi. Ora analizzeremo gli sbagli ma è da questa grande reazione della squadra che voglio ripartire".

Il tecnico risponde invece così quando gli chiedono se pensa di cambiare modulo: "I moduli contano fino a un certo punto e anche oggi comunque ne abbiamo cambiato diversi durante la partita, passando dal 3-5-2 al 4-4-2 per chiudere con il 3-4-3. iù di tutto conta l'approccio e forse oggi non abbiamo avuto lo stesso di altre partite. Su questo dobbiamo crescere tutti, a partire da me che sono l'allenatore e devo trasmettere le giuste motivazioni a un gruppo di ragazzi che lavorano sodo". Chiusura sulla classifica, con la vetta ora lontana cinque punti: "Capisco la preoccupazione dei tifosi, ma il campionato non si vince a dicembre".