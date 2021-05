Perugia-Como, Giannitti fa 'catenaccio': "Il mio futuro? Non è il momento di parlarne"

Marco Giannitti fa 'catenaccio' prima di Perugia-Como, sfida che apre il triangolare di Supercoppa tra le 'regine' dei tre gironi e al quale parteciperà dunque anche la Ternana.

"Il mio futuro? Non è il momento di parlarne - ha detto il direttore sportivo del Grifo prima del match ai microfoni di Umbria Tv -. A Perugia sto bene e sono felice della stima che i tifosi mi dimostrano ogni giorno, ma questo è un momento troppo belle per affrontare questi discorsi. Ora è il momento di goderci la stagione stratosferica che abbiamo fatto, di festeggiare e di pensare a questo trofeo che ci vedrà anche affrontare una partita come il derby che è molto sentita dai nostri tifosi".