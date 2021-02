Il Perugia blinda Fulignati: il portiere del Grifo firma il prolungamento

Il Grifo blinda la porta. Da Pian di Massiano infatti arriva oggi l'annuncio del "prolungamento di contratto per Andrea Fulignati fino al 30 giugno 2024". Arrivato nell'estate 2019 dall'Ascoli, il 26enne estremo difensore empolese si è preso quest'anno il posto da titolare in Serie C dopo una stagione alle spalle di Vicario in B. "È alla sua seconda stagione in biancorosso - si legge ancora nel comunicato del Perugia- e ha totalizzato fin qui 31 presenze di cui 3 in Serie B, 24 in Lega Pro e 4 in Coppa Italia".